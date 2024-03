Takács Péter: Ez is mutatja, mennyire elkötelezett a kormány a szakdolgozók bérfejlesztése ügyben + videó

Március 1-jétől átlagosan 20 százalékkal nő az egészségügyi szakdolgozók alapbére. Az orosz-ukrán háború okozta rendkívüli kiadások ellenére a kormány az ígéretének megfelelően folytatja a szakdolgozók béremelését, amire idén 200 milliárd forint a költségvetési forrás.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a HírTV stúdiójában elmondta, a költségvetés a bérmelésre több, mint 200 milliárd forintot biztosít és ez átlagosan 20 százalékos alapbéremelést biztosít az ágazatban.