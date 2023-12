,,Papírtigris a jogállamisági mechanizmus'' + videó

Megosztás itt:

Szent-Iványi István, korábbi Európai Parlamenti képviselő a Napi aktuálisban elmondta: mind az Ukrajnának szánt újabb uniós segély, mind Kijev csatlakozási folyamatának megindítása fontos ígérete volt Brüsszelnek. Éppen ezért arcvesztés nélkül nincs kompromisszum az ukrán csatlakozásról. Ha az ügy most lekerül a napirendről, akkor az Európai Unióról ismét az bizonyosodik be, hogy nem tartja az ígéreteit. A Macron - Orbán találkozó eredménye emellett azt is bebizonyíthatja, hogy a sokat emlegetett jogállamisági mechanizmus valójában csak egy papírtigris, mert bármikor felülírható.

Prőhle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem intézetigazgatója ezzel szemben úgy látja: a franciáknak nagy gyakorlatuk van abban, hogy hogyan kell befolyásolni az uniós döntéshozatalt. A korábbi nagykövet emlékeztetett, hogy például az uniós mezőgazdasági politika terén Párizs mindig erősen védte a saját érdekeit az új tagok csatlakozásakor. Így volt ez a spanyolokkal szemben, és így lenne az ukránokkal szemben is.

