Szemléletes példát hozott arra Wintermantel Zsolt, hogy mennyire dilettáns módon vezette a baloldal Újpestet + videó

Az elkeserítő újpesti állapotokat egy szemléletes példával mutatta be Wintermantel Zsolt a Napi aktuálisban. Rámutatott, nagy az újpesti baloldal öt éve azzal is kampányolt, hogy hatalmas, több mint 4 hektáros, 2000 fából álló zöldítést fog végrehajtani a kerületben, emellé még Karácsony Gergely későbbi főpolgármester is odaállt, majd gyakorlatilag szinte semmi nem történt.

Most, közel öt év elteltével - jól figyeljen mindenki, nem elszólás 50 négyzetméternyi területet, tehát az ígéretnek körülbelül az egy ezreléke. Ez egy gyönyörű, kis pici, kisujjamnyi csemetékkel körbekerített terület. Ezt tették oda, ahova egyébként egy parkerdőt ígértek, tanösvényt, lángosozót és egyebet, madárcsicsergést, ahová az újpestiek kimehetnek sétálni. Ebben az 50 négyzetméteres erdőben hamar be fog fejeződni ez a séta

- mutatott rá.

A politikus kiemelte, szerinte

Újpesten megállt a fejlődés, a város nem gyarapszik, gyanús körülmények között kivásárolták a Momentum színeiben polgármesterséget nyerő Déri Tibort, aki félidőben bejelentette, hogy nem indul.

Wintermantel Zsolt hozzátette, hogy ezt az a DK-s Trippon Norbert játszotta le, aki egyébként még MSZP-s színekben nyerte meg a választást.

Teljes beszélgetés: