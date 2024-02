Szánthó Miklós: Azért álljon már meg a menet! + videó

A baloldal szótárából hiányzik az, hogy felelőséget vállalni valamiért, azok a kategóriák, hogy morál vagy erkölcs már régen kikoptak Szánthó Miklós meglásáta szerint. Úgy fogalmazott, a baloldalnak a gravitációs pontja a képmutatás, az álságosság és a fake news - utalva arra, hogy a The New York Times úgy írt Novák Katalin ügyéről, mintha szexbotrány miatt kellett volna lemondania. Felidézte, hogy Arató András, a Klubrádió vezetője egészen alpári stílusban írt Novák Katalin és Varga Judit lemondására.

Rámutatott,

az pedig világos Magyarországon - a magyarországi baloldalt leszámítva - a pedofília kapcsán zéró tolerancia van, hiszen Novák és Varga is ezen az állásponton volt és van és a jobboldalnak mindig is nagyon egyenes testtartása és konzekves viselkedésmódja volt a gyermekvédelem kapcsán és a pedofília elleni fellépés kapcsán, mutatja ezt a gyermekvédelmi törvény is, amit a magyar baloldal nem szavazott meg.