Szánthó Miklós: Még tovább akarjuk frusztrálni a liberálisokat, hogy képesek vagyunk megvalósítani a rémálmukat + videó

A CPAC Hungaryt idén április 25-én és 26-án rendezik meg. A legnagyobb nemzetközi konzervatív seregszemlével kapcsolatban Szánthó Miklós emlékeztetett, az első, a 2022-es CPAC Hungary arról szólt, hogy rögzítsék azokat az értékeket, amelyek nem csak a jobboldali erőket, hanem a józan ész erőit összekötik, ez pedig az Isten, haza, család.

- mutatott rá.

Szánthó Miklós hozzátette,

a woke az új formába öltöztetett kommunizmus, a liberális, neomarxista politikai korrektség, progresszió, genderőrület, eltörléskultúra mind egyben (...) nem elviccelni akarják a mocsár párhuzammal (...) és a magyaroknak nem ismeretlen az a mondás, hogy a kommunizmus kísértete járja be Európát, most is a woke kísértetei, mocsári szörnyei, koszlidércei járják be Európát és a nyugati civilizációt (...) össze kell fogni a jobboldali erőknek, meg kell menteni a nyugati civilizációt.