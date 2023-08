Számot cserélt Novák Katalin és Volodimir Zelenszkij

Megállapodást kötött a négyszemközti tárgyalás során Novák Katalin és Volodimir Zelenszkij. A kormány közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre Kijevvel, dokumentumot készítenek a két ország kapcsolatairól és Magyarország is bekapcsolódik az ukránok által kezdeményezett békéről szóló egyeztetésekbe. Emellett kiemelt együttműködés indul a háború által érintett gyermekek megsegítésére is.

A Zelenszkij által megálmodott krími platformnak az a célja, hogy barátokat, szövetségeseket szerezzen az ukrán elnök azoknak a kívánalmaknak, hogy a Krím-félsziget Ukrajna része - mutatott rá Kiss Rajmund.

Arra a kérdésre, hogy Magyarországnak, mi volt az érdeke a fórumon való részvétellel, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője elmondta,

hazánk eddig is többször bizonyította, hogy támogatja Ukrajnát és Ukrajna több törekvését (...) most úgy gondolta elnök asszony, ez is egy fontos gesztus.