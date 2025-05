Stier Gábor: Azt gondoltuk, hogy ennél nincs lejjebb + videó

Harminc drogériai termék esetében vezet be árréskorlátozást a kormány május 19-től. Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője elmondta: arra számítanak, hogy azokban az üzletekben, ahol élelmiszert és háztartási termékeket is árusítanak, a kialakult verseny miatt szintén lecsökkennek majd az árak.

Napi Aktuális – Szájer József: Magyarországon folyik a szuverenitás kiteljesítésének legnagyobb szabású kísérlete + videó

Magyarország a szuverenitás reneszánsza tekintetében egy 15 éves példátlan kísérletet hajtott végre, amit az is bizonyít, hogy olyan országok is figyelnek ránk, amelyek nagyságban és gazdaságban is jóval fölöttünk állnak – nyilatkozta a Szabad Európa Intézet igazgatója a Napi Aktuálisnak.