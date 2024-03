Steiner Attila: Az atomenergia felhasználásának fontossága nem ideológiai kérdés + videó

Ungár Péter radikálisba váltott, már nem kell védenie az európai zöld fősodor őrületeit + videó

Az LMP társelnöke a HírTV stúdiójában azt is megerősítette, ő maga is úgy tudja, hogy megegyezett a DK, az MSZP és a Párbeszéd arról, hogy közös listával indulnak az önkormányzati választáson, pedig - tette hozzá - most Magyarországon ellenzékváltó hangulat van.