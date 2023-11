Schiffer András évek óta mondja, hogy nyílt támadás zajlik a demokratikus nemzetállamok ellen + videó

Megosztás itt:

Donáth Anna, a Momentum európai parlamenti képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte a Bizottságot, hogy vizsgálják ki a parlament előtt lévő szuverenitásvédelmi törvény tervezetét. A politikus állítja: a törvény tervezete uniós jogba ütközik, szerinte például azzal, hogy nem definiálja egyértelműen a "külföldről származó finanszírozás" fogalmát, így abba a közvetlenül Brüsszelből érkező EU-s támogatások is beletartozhatnak.

Schiffer András a HírTV stúdiójában elmondta, a törvénycsomagban két újítás van, az egyik, hogy immár nem csak a külföldi adomány, hanem az adományból származó vagyonelemet is megfogja, a másik pedig az, hogy azt a tilalmat, ami a pártokra egyébként is vonatkozik, kiterjesztik az önkormányzati választási kampányban a civilszervezetekre is.

Az LMP egykori alapítója úgy látja, a törvénycsomag a kívánt célt valójában nem éri el, a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállítását pedig feleslegesnek tartja, mert szerinte így költségvetési pénzeket pazarol el a kabinet.

Maga az alapkérdés és az irány, amit boncolgat a csomag, az természetesen helyes (...) jó évtizede nyílt támadás zajlik a demokratikus nemzetállamok ellen az óriásvállalaltok részéről, a magántőkealapok részéről. Azok a magántőkealapok, akik rézvényesek hadiiperi konszernekben, a Big Pharma-ban, a Big Tech-ben

- mutatott rá, Schiffer András, aki szerint nem pusztán Magyarországnak, hanem más államoknak, sőt az Európai Uniónak is nagyon komolyan kellene vennie a maga szuverenitását.

M. Dobos Marianne műsorvezető felvetésée, hogy mit kellene a törvényjavaslatban máshogy megfogalmazni, az egykori politikus rámutatott, az Action for Democracy-féle botrány arra világított rá, hogy

a progresszív ellenzék felrúgott egy demokratikus alapelvet, hogy maga a demokrácia egy politikiai közösségen belül értelmezhető és a politikiai közösségen belüli demokratikus alapelv azt jelenti, hogy a legádászabb politikai ellenfélhez is lojálisabbnak kell lenni, mint idegen államokhoz, idegen gazdasági-pénzügyi érdekekhez.

Hozzátette:

óriásvállalatok pénzéből magyar baloldalt létrehozni nem lehet, amerikai pénzéből magyar baloldalt létrehozni nem lehet.

Teljes beszélgetés: