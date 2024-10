Schaller-Baross Ernő: Daniel Freund nem Németországot képviseli, csak hazánk gyalázásával van elfoglalva + videó

Fölényes veszprémi siker a BL-ben

A Veszprém házigazdaként 36-24-re legyőzte Rosta Miklós csapatát, a román Dinamo Bucuresti-t a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában, csütörtökön. A román bajnoki címvédőnek három győzelem után ez volt az első veresége a mostani idényben. Eredmény, csoportkör, 4. forduló, A csoport: Veszprém HC-Dinamo Bucuresti (román) 36-24 (19-11) -------------------------------------------------- lövések/gólok: 52/36, illetve 44/24 gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1 kiállítások: 6, illetve 6 perc A Veszprém első alkalommal lépett pályára hazai közönség előtt azóta, hogy egy héttel ezelőtt megnyerte az egyiptomi klubvilágbajnokságot, ezért a kezdés előtt a pálya kezdőkörében néhány percig kiállították a trófeát. Több ismerőst is köszönthettek a két csapat szurkolói és játékosai az ellenfélnél, hiszen a bakonyiakat nyár óta irányító Xavier Pascual Fuertes három szezon alatt három bajnoki címet nyert a Dinamóval - fia, Alex Pascual García ma is játszott a román együttesben -, a bukarestiek jelenlegi szakvezetője, David Davis pedig 2018 és 2021 között egyszer lett bajnok, egyszer pedig Magyar Kupa-győztes a Veszprémmel. A hazaiak horvát irányítója, Luka Cindric idén nyáron szintén Bukarestből érkezett. A Dinamo szerb válogatott kapusa, a veszprémi színekben bajnok és háromszoros kupagyőztes Vladimir Cupara sérülés miatt hiányzott a keretből, de eljött jelenlegi csapatával és a lelátóról figyelte a meccset. Rosta Miklós szegedi színekben eldöntötte a 2022-es bajnoki döntőt a Veszprém Arénában - a visszavágó vége előtt két másodperccel lőtt góljával -, ennek ellenére nagy taps köszöntötte a bemutatáskor, ahogyan Cuparát és Davist is.