Rendőrség: agresszív tüntetőkkel szemben kellett intézkedni a Karmelita kolostornál

A tanártüntetést követően a demonstrálók - csatlakozva a baloldal politikusaihoz - a Karmelita felé vették az irányt, ahol az ellenzéki politikusok hergelésére kordonbontásba kezdtek.

A randalírozók között volt Hadházy Ákos, Gelencsér Ferenc és Hajnal Miklós is. De a tüntetésen megjelent a főpolgármester és párttársai is. A demonstráció végül annyira elfajult, hogy a rendőröknek kellett közbelépniük, akik könnygáz sprayvel oszlatták a feldühödött tömeget. A könnygáz spray nem csak a tüntetőket, az eseményeket tudósító HírTV stábját is elérte.

A Police.hu-n olvasható jelentés szerint a rendőrök be nem jelentett gyűlésként kezelték a karmelita kolostornál összegyűlteket és miután többen agresszívan léptek fel: az egyenruhások vegyi eszközt is alkalmazhattak.

