Megosztás itt:

A tizedik büntetőintézkedés export-tilalmat vezet be a technológiai-, ipari termékekre és elektronikus alkatrészekre. A brüsszeli testület az orosz propaganda terjesztőit is listázná. Sajtóhírek szerint két tétel kimaradt a csomagból: a nukleáris energia, amely nélkül többek közt Magyarországnak az áram-ellátása is ellehetetlenülne. Emellett kimarad a gyémántok importjának tilalma is, az európai gyémánt-nagyhatalomnak számító Belgium kérésére.

Teljes beszélgetés: