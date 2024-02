Péterfalvi Attila: Ez az ügy akár nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet + videó

Megosztás itt:

Az adatvédelmi hatóság nemrég zárult vizsgálata szerint magyar választópolgárok tömegeinek személyes adatai kerültek külföldre a 2022-es választási kampány idején - írta meg hétfőn a Magyar Nemzet. A jelentés szerint egy Márki-Zay Pétert támogató egyesület által megbízott cég, egy osztrák magánszemélytől szerezte be a megkeresett magyarok elérhetőségét. Mindeközben a Bajnai Gordon-féle DatAdat ügyei miatt is folytatódik az eljárás. Két évvel ezelőtt száznál is több bejelentés érkezett, amikor kéretlen üzenetekben arra buzdították az embereket, hogy szavazzanak az ellenzékre.

Emlékezetes, hogy száznál is több bejelentés érkezett az adatvédelmi hatósághoz a választások előtt az ellenzéket népszerűsítő sms-kampány ügyében. A bejelentők azt kifogásolták, hogy 2022. március 29-én kéretlen, politikai tartalmú sms-üzeneteket kaptak három telefonszámról a személyes használatukban lévő mobiltelefonszámra.

Péterfalvi Attila a lezárult vizsgálattal kapcsán a HírTV-ben megjegyezte, annak idején ő maga us kapott sms-t. A jelentések egyike a tömeges telefonhívásokkal, a másik a tömeges sms-ekkel kapcsolatos.

Magam is kaptam ilyen sms-t, mégpedig úgy, hogy a keresztnevemen szólítottak és azt is megállapítja a jelentés: nyilvánvaló, hogy volt valamilyen olyan adatbázis, amivel a keresztneveket hozzá tudták adni a számokhoz. A probláma az volt, hogy pont ez a szövevényes láncolaton keresztül, ha a DatAdatot kiemelnénk, a DatAdat Kft., a DatAdat GmbH is szerepelt ebben a lámcolatban

- mutatott rá.

Magyar állampolgárok ilyen nagyszámű adatbázisának mi keresnivalója van másik uniós tagállamban, ez akár nemzetbiztonsági, nemzeti szuverenitási kérdéseket is felvet

- jegyezte meg.

