Pert indít a kormány elvonásai miatt a fővárosi önkormányzat - jelentette be Karácsony Gergely. A főpolgármester azt mondta: azért adják be a keresetet, hogy a kormány ne vonhassa el a szolidaritási adót, ami a fővárosnak 25 milliárd forintot jelentene. Hozzátette: azonnali jogvédelmet is kérnek, vagyis azt, hogy a per lezárultáig már ne is legyen lehetősége a kormánynak a tranzakcióra. Karácsony Gergely hangsúlyozta: szerinte a kormány rosszul számolta ki a főváros várható bevételeit, mert a meghatározott összegnél jóval kevesebb iparűzési adó fog befolyni.

Pindroch Tamással, az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével a fenti mellett az alábbi témákról is beszélgettünk:

diáktüntetések, pedagóguséletpálya-törvény,

brüsszeli pénzből terjesztik a háborús propagandát.

Adásunkat itt tekintheti meg: