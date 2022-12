Parragh László: Egy bölcs bérmegállapodás született

Megosztás itt:

A cégvezetők és az alkalmazottak is számolnak, miután megszületett a béralku. A minimálbér 16 százalékkal nő január elsejétől, a garantált bérminimum pedig 14 százalékkal. A minimálbér a jelenlegi bruttó 200 ezer forintról 232 ezer forintra emelkedik. A garantált bérminimum - amit szakmunkás minimálbérként is neveznek - pedig a mostani bruttó 260 ezer forintról 296 400 forintra nő. Emelkednek azok a juttatások is, amelyek a minimálbér összegéhez kötődnek.

Parragh László szerint

egy bölcs megállapodás született.

Ugyanakkor hozzátette, nem látni előre, hogy mi fog történni, de a mindennapokban azt látni, hogy a számok sokkal jobbak, mint a közérzetünk.

Ez a megállapodás magában hordozza a lehetőségét a módosításnak, ugyanakkor ad egy kiszámítható pályát úgy a munkaadóknak, mint a munkvállalóknak

- közölte.

Gerhardt Máté műsorvezető felvetésére, hogy sokan azt mondják, az infláció elviheti az emelés mértékét, Parragh Lászlóü úgy fogalmazott, az infláció sok mindent felzabál. Az iparkamarai elnök úgy látja,

közel vagyunk egy olyan ponthoz, amikor a 2-3 éve látott az inflációs görbe megroppan és elindul visszafelé. Valamikor kora tavasszal el fogjuk érni a csúcsot.

