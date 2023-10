Olyan fordulópont jön Izrael politikájában, amelyre még a Hamász sem számít

Megosztás itt:

A legfrissebb hírek szerint a terroristák csecsemőkkel is végeztek, sok ártatlan gyermeket le is fejeztek. Velkovics Vilmos műsorvezető felvetésére, hogy a brutalitás mértéke Izrael népe ellen egy fordulópontot jelenthet a zsidó állam politikájában, Mayaan Samun rámutatott, eddig a pontig Izrael próbált nagyon erkölcsösen viselkedni, megpróbált senkit nem bántani a terroristákon kívül, akik öltek gyermekeket és nőket is, de - tette hozzá - ennek vége.

Megmondtuk a civileknek, hogy be fogunk hatolni Gázába, az ő döntésük, akár a terrort, akár az életet választják

- mutatott rá.

Kiemelte,

az arab világ megoszlik, választani kell az iszlám és a radikális iszlám között (...) ha valaki a radikális iszlámot választja, akkor viszont háborúban fog állni Izraellel, a Nyugattal, az Egyesült Államokkal (...) Izrael olyan, mint Magyarország, Izrael a kapu, ami előtt ez az áradat elárasztja a Nyugatot, Európát és a szabad világot, ha Izrael és Magyarország elesik, akkor mi történik Európával, a palesztinok melletti jól finanszírozott demonstrálások, ami elképesztő.

A Knesszet szóvivője szerint, ha hagyjuk női a terrort, akkor az nőni fog, így valós veszély fenyegetheti a nyugati államokat is.

Ha kigyomláljuk, ameddig fiatal, akkor nem fog nőni

- jegyezte meg.

