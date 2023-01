Nyitrai Zsolt: Orbán Viktor betartja a nyugdíjasokkal kötött megállapodást

Megosztás itt:

Ha a kormány és a Nemzeti Bank várakozásánál magasabb lesz az infláció, újabb kompenzációt kapnak a nyugdíjasok. Ezt jelentette be a pénzügyminiszter. A napokban kapták és kapják kézhez az idősek a 15 százalékkal megemelt januári nyugdíjat. Februárban pedig érkezik a 13 havi juttatás is, így a nyugdíjasok átlagosan 416 ezer forintot kapnak majd kézhez a jövő hónapban. Szakértők úgy számolnak, hogy a tavalyi többszöri emeléssel és a 13. havi nyugdíjjal összesen 18,2 százalékkal nőttek a nyugdíjak az idénre, ami a fizetéseket is meghaladó mértékű növekedés.

Ki lehet azt mondani, hogy a magyar nyugdíjasok számíthatnak Orbán Viktorra, Magyarország kormányára, számíthatnak a Fidesz-KDNP-re, hiszen visszaépítettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, az elmúlt időszakban ötször került sor nyugdíjprémium kifizetésére, a baloldal idején egyetlen egyszer sem történt ez meg és az átlagfogyasztás erejéig védjük a rezsicsökkentést is

- hívta fel rá a figyelmet Nyitrai Zsolt.

