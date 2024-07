Népzenétől hangos a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház + videó

Megosztás itt:

Markovich Benedek harmadik alkalommal érkezett a zalaegerszegi táborba. Egy iskolai bemutató kapcsán kezdett kecskedudán játszani. Tudását évről-évre Zalaegerszegen gyarapítja.

Szabó Zoltán - népzenész, etnográfus: "Idén az Iván-napot vettük górcső alá. Magyarország területén három helyszínen maradt meg az Iván-nap szokásanyaga. Az egyik Zobor-vidék, tehát határon túli terület. Ott a legteljesebb, 12 dalfüzér, ugye hosszú, mint az Iván-napi ének. A másik terület Nógrád megye, ahol megmaradt a tűzugrás, gyönyörű fényképfelvételek vannak. És a harmadik a Délnyugat-Dunántúl, ahol megmaradt töredékeiben az Iván-nap szokása, a tűzgyújtás szokása is megvan még. Gyakorlatilag ezt az anyagot vettük górcső alá."

Szabó Zoltán mellett Végh Andor és Havasréti Pál népzenészek repítik vissza a résztvevőket a múltba. Az egy hét alatt saját tudásuk javát is igyekeznek átadni a következő generációnak.

Kiss-Molnár István - intézményegység-vezető, Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház: "Ez a táborunk bentlakásos tábor, és hála Istennek! van érdeklődés. Talán elmondhatom most már azt is, hogy nívós tábor, tehát az oktatógárda függvényében is nyilván, országos szinten most már tudják, hogyha gébárti népzenei tábor, akkor az azért egy nívót jelent."

A táborral párhuzamosan új, időszaki kiállítás nyílt az alkotóházban. A "Szépen szóló muzsika" címet viselő tárlat Gadányi Pál dudakészítő munkásságába enged betekintést augusztus közepéig.