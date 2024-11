Németh Zsolt: Kritikus lesz a következő két hónap Kárpátalján + videó

Megosztás itt:

Most a 22. ülés volt, egyébként 25 éves a Magyar Állandó Értekezlet, mivel a 2004. december 5-i népszavazás miatt Gyurcsány Ferenc felszámolta a tanácskozást, az pedig egészen 2010-ig nem működhetett. Erről Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes elnöke beszélt a Napi aktuálisban csütörtök este.

A politikus elmondta, fontos, hogy ki lehessen alakítani egy konszenzust mind az ellenzékkel, minde pedig a határon túli magyarokkal.

Talán a legfontosabb feladata a magyar nemzetpolitikának, hogy konszenzuson nyugodjon és nem csak a magyarországi pártok konszenzusán, hanem a határokon túli magyarokon belül is létrejöjjön egy megegyezés, péládul nagyon fontos, hogy Erdélyben választások lesznek (...) az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség most egy listán fut (...) a nemzetpolitikia nem retorikai szépségverseny, hanem ki kell alakítani egy egyetértést a legfontosabb szereplők között és ennek a műhelye a Magyar Állandó Értekezlet

- tette hozzá.

Minden szem Kárpátalján

A magyar nemzetstratégia célja, hogy a Kárpát-medencében élők életminősége javuljon – erről is beszélt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke a Napi aktuálisban. Németh Zsolt arról is beszélt, hogy a kárpátaljai magyarság szempontjából kritikus időszaknak lesz a következő két hónap, hiszen az orosz-ukrán háborúban békét a január 20-án felálló Trump-adminisztráció hozhat. A kormánypárti politikus hozzátette, hogy az unió soros elnökeként a szakpolitikákban is megjelent a kisebbségi kérdés, többek között egy úgynevezett kisebbségi akcióterv elfogadásával.

