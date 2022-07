Németh Szilárd: Visszaáll a teljes rezsicsökkentés, ha vége a háborúnak

Ha eljön a béke, akkor visszaáll a régi rend, visszaállhat a régi rend, azért pedig nagyon sokat kell még tennünk. Nekem ez a határozott meggyőződésem. Én egyben viszont biztos vagyok, hogy az árak egy pillanat alatt nem fognak visszaesni, de akkor már van lehetőségünk arra, hogy a béke tekintetében gondolkozzunk - mondta el a HírTV stúdiójában Németh Szilárd.

A kormánybiztos arról is beszélt, hogy dolgoznak valamiféle kompenzáción.