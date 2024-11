Németh Szilárd: Az emberek félnek a téltől, de mi nyugodtan vághatunk neki + videó

Megosztás itt:

Németh Szilárd úgy fogalmazott, a magyar rezsicsökkentés a kormánynak és a Fidesz-KDNP-nek köszönhetően túlélte a háborút is és a háború következtében meghozott brüsszeli szankciókat.

Nem kis küzdelem volt ez! Korábban visszavásároltuk a gáztározóinkat, hogy gyakorlatilag mi döntsük el, hogy kell feltölteni, mire használjuk a gázt. Elintéztük a beszerzést is, mint a Török Áramlat (...) be is igazolódott, hogy több kontaktra van szükségünk és ezek következtében van mivel télen fűtenünk (...) nyugodtan nekivághatunk a télnek, akár a lakosság, akár pedig az ipar, a gazdaság tekintetében - tette hozzá a politikus.

Németh Szilárd ezen kívül a Napi aktuálisban arra is reagált, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke ordas nagy hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést.

Teljes beszélgetés: