Németh Szilárd: A háborús energiaválság csak akkor szűnik meg, ha béke lesz

Megosztás itt:

Fidesz az mindig is a rezsicsökkentés pártján állt, és a rezsicsökkentéssel eddig is, és ezentúl is meg fogjuk védeni a családokat. Van olyan háztartás is, ahol csak villanyt használnak és gázt nem. Sok mindenben gondolkodunk. (...) Gyakorlatilag egész éjszaka ömlöttek az e-mailek és a Facebook hozzászólások, és ezeket a problémákat mind-mind asztalra hozzuk, és ezzel nagyon komolyan foglalkozunk, mindenkin segíteni szeretnénk - mondta el adásunkban a kormánybiztos..

Gerhardt Máté műsorvezető kérdésére, hogy elképzelhető-e bármilyen enyhítés vagy kompenzáció, Németh Szilárd elmondta, ő maga dolgozik ezen és azokkal dolgozik, akik egyébként összefogják ezeket a társadalmi csoportokat.

Teljes beszélgetés: