Napokon belül aláírják az uniós megállapodásokat

Navracsics Tibor szerint minden olyan cél megvalósult, amit nyáron maguk elé tűztek. Ennek lényege az volt, hogy tudták, a forrásvesztés elkerülése érdekében december 31-ig meg kell állapodni az Európai Bizottsággal, az Európai Tanácsnak pedig jóvá kell hagyni az újjáépítési tervet. A tegnapi megállapodás lehetővé teszi a tanács jóváhagyását, és azt is, hogy a kohéziós pénzekről aláírják a megállapodást és a bizottság gyorsított eljárásban jóváhagyja az operatív programokat. Ez azt is jelenti, hogy Magyarország hozzáférhet az uniós forrásokhoz.

Két nagy pénzösszegről van szó, az egyik a helyreállítási terv. 2300 milliárd forint megnyílik, a vállalásaik érdekében körülbelül 48 százaléka olyan projektekre megy, amelyek klímapolitikai, energiapolitikai célok elérését teszik lehetővé. Körülbelül 30 százalék digitális fejlesztésekre megy. Az operatív programok tekintetében összességében a magyar társfinanszírozással együtt körülbelül 14 ezer milliárd forint áll rendelkezésre 2027 végéig, ebből több mint 4 ezer milliárdot eddig is jóváhagyott a bizottság, ezek az agrár- és vidékfejlesztési programok. 9-10 ezer milliárd forint körül van az az összeg, ami a többi program rendelkezésére áll. Annak is megnyílik a lehetősége, hogy ebből finanszírozzanak programokat.

Navracsics Tibor elmondta, a tárgyalási stratégiájuk nyilvánvaló volt, nyitott pozíciókkal álltak hozzá, tehát minden olyan kérdés, aggály, ami a bizottság részéről érkezik, komoly tárgyalási alap, így megvitatják és állnak rendelkezésre.

A miniszter szerint ennek is volt köszönhető, hogy a jogállamisági eljárás keretében megállapodásra jutottak, ez tette lehetővé, hogy rákanyarodjanak a két nagy pénzügyi alappal kapcsolatos tárgyalásokra, ami tulajdonképpen már november végére meghozta az eredményét, a bizottság kiválónak tartja a magyar helyreállítási tervet, és a tartalmi részét illetően az operatív programoknál sem lát aggályt. Ami most történik, a nyugtázása az eddigi munkának, napokon belül aláírhatják a helyreállítási és a partnerségi megállapodásról szóló megállapodást is.

