Megosztás itt:

Káel Csaba nagyszerű filmnek nevezte a Most vagy soha! című filmet. Arra a kérdésre, hogy az imdb miért húzta el a filmet, a kormánybiztos elmondta, ez már akkor megtörtént, amikor még be sem mutatták a filmet. Hozátette: ez egy politikai játék, a Bánk bánt is sokan támadták úgy, hogy még nem is látták.

Teljes beszélgetés: