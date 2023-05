Nem minden esetben működik majd a zéró tolerancia

Megosztás itt:

Korábban arról szóltak a hírek, hogy május 1-jétől már a legkisebb sebességtúllépésért is bírságot kapnak a gyorsan hajtó sofőrök. A hirado.hu arról számolt be, hogy a minimális sebességtúllépésért csak akkor jár büntetés, ha a rendőr megállítja a sofőrt. A traffipaxoknál és a mozgó sebességmérőknél ugyanis elvileg megmaradt az a szabály, hogy bizonyos mértékű sebességtúllépésig nem kell számítani bírságra. Naponta átlagosan 1700 gyorshajtót kapnak el itthon, de ez a szám most minden bizonnyal emelkedni fog.