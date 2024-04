Napi aktuális – A baloldali liberális erők gyorsítani akarják az illegális migrációt + videó

Megosztás itt:

Bakondi György a műsorban kifejtette: "A baloldali liberális erők Magyarországon is, többször is hangsúlyozták, mikor mi mondtuk, hogy kvóták szerinti elosztást akarnak, hogy szó sincs erről ... most a kvótákat úgy hívják, hogy kötelező szolidaritás. A lényeg az, hogy nem megállítani akarják, menedzselni, kezelni szeretnék az illegális migrációt, gyorsítani a bejutást, és figyelmen kívül hagyják azokat a negatív következményeket, amik a kontroll nélküli beáramlással együtt járnak."