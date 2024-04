Nagy Márton az üzemanyag-drágulás miatt berendelte az olajszektor képviselőit + videó

A miniszter úgy fogalmazott, hogy régiós szinten, tehát a környező országokhoz képest középmezőnyben kell legyünk. Hol helyezkedünk el régiós összevetésen az üzemanyag árak szempontjából? – tette fel a kérdést Velkovics Vilmos Bujdos Eszternek, a holtankoljak.hu ügyvezetőjének.

Régiós szinten, ha a környező országokat nézzük, akkor Ausztriában és Szlovákiában is azonos árszinten tudunk benzint tankolni. Gázolaj esetében, vannak nálunk drágábbak. Nem mondhatjuk azt, hogy a masszív középmezőnyben vagyunk, vannak nálunk olcsóbbak. Nem tudjuk tartani ezt a középmezőnyt, de én nem is tartom túl helyesnek ezt a fajta összehasonlítást, hiszen teljesen más jogszabályi és adózási környezet van a szomszédos országokban

– fejtette ki Bujdos Eszter.