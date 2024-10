Mint anno az ÁVO-sok - nagyon keményen fogalmazott Kövér László a „Magyar- és Dobrev-félékről” + videó

Megosztás itt:

Hirtelen azok próbálnak itt előzni balról és kisajátítani '56 erkölcsi és politikai örökségét, akik valójában azoknak az oldalán állnak, akik 56-ban is a nemzeti függetlenségünk, szuverenitásunk ellen törtek, csak most éppen más színekben (...) most éppen nem az oroszok oldalán állnak, de amit képviselnek az pontosan ugyanazt jelenti, mint '56-ban az orosz agresszió - fogalmazott a házelnök.

Kövér László ugyanakkor Orbán Viktor strasbourgi beszédét idézve arra is kitért, hogy a magyar és az ukrán történelmi helyzet összehasonlítása sértő és gyalázatos azokra nézve, akik az életüket adták hazánk szabadságért.

Teljes beszélgetés: