Mi lesz a II. kerületi parkolási rendszer korszerűsítésével és a közterületek rendbentartásával?

Az Őrsi Gergely által 2019-ben megígért új 800 férőhelyes p+r parkolókból egy sem valósult meg mondta Dombi Rudolf a II. kerület fideszes polgármesterjelöltje a Napi aktuális című műsorunkban. A valóság az, hogy egy élelmiszer üzletlánc parkolóját megtoldva kívánnak 80 vagy 100 parkolóhelyet kivitelezni emlékeztetett az olimpiai bajnok kajakozó, tette hozzá Dombi Rudolf.

A Fidesz-KDNP II. kerületi polgármesterjelöltje ezek kifejtette: "A probléma az, hogy óriási dugók vannak, a parkolási káosz van, hogy 30-40 percet vesz igénybe, amire parkolóhelyet találunk. Az ember elkésik, bosszankodik, egy óriási rohanás is egy feszültséget okoz a kerületi lakosokban, és egy P+R parkoló ígérete kecsegtető volt a polgároknak és a kedves lakosoknak. És most jelen pillanatban méltatlan körülmények fogadják őket, továbbra is ezek a körülmények állnak fent, és nem jutunk ezzel előrébb és sehova. És sajnos továbbra is úgy van minden kommunikálva, hogy ez lesz, és probléma építési szabályokkal van. Szerintem probléma azzal van, hogyha valaki nem mer nagy projekteket vállalni."