Magyarország képes lehet meggyőzni a szomszédos országokat az ukrajnai békéért való közös együttműködésről

Ahogyan azt mi is megírtuk korábban, Novák Katalin Kárpátaljára látogatott, majd ezt követően a köztársasági elnök részt fog venni a Krími Platform Fórumon, ahol találkozni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. Az utazás fontosságáról, jelentőségéről beszélt a stúdióban Koskovics Zoltán. Ezen kívül a geopolitikai elemzővel kitértünk az amerikai újságíró, Tucker Carlson magyarországi látogatására is.

Dunda György, a Magyar Nemzet kárpátaljai tudósítója is bejelentkezett az adásban, aki összefoglalta a legfrissebb történéseket az orosz-ukrán háború kapcsán, de természetesen ő is elmondta gondolatait Novák Katalin kárpátaljai látogatásáról.

Végül Thuróczy Richárd rádiós műsorvezető jelentkezett be, aki korábban már mesélt az orosz fővárosban töltött élményeiről a Napi aktuálisban. Thuróczy Richárd ezúttal is beavatott minket az orosz hétköznapokba, hogy miként éli meg a háborút a helyi lakosság.

A teljes adás: