Lehet-e pártok közötti konszenzus az alkotmánymódosítást illetően? + videó

Megosztás itt:

Emlékeztetett, ezek az aktivisták korábban elítélték a kormány gyermekvédelmi szigorításait, mindenben ellent mondtak annak, amit a kormány szeretett volna véghezvinni.

Osváth Zsolt youtuber szerint eddig csak látszatintézkedések voltak a gyermekvédelem kapcsán és más jellegű eszközözre van szükség. Pindroch Tamás a felvetésre reagálva elmondta, a Btk. szigortásáról a parlament döntött, ezen kívül volt egy népszavazás is, ahol kiállhatott volna a gyermekvédelmi törvény mellett.

Ezek az aktivisták ellene voltak a szigorításnak, ellene voltak például a pedofil-lista közzétételének (...) nagyon örülök, hogy most ennyien kiállnak a gyermekvédelem mellett, ez nagyon jó, mert egy konszenzus jöhet létre az ellenzéki tábor és a kormánypártok között a szigorítás mellett

- tette hozzá.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is arról beszélt a pénteki Kormányinfón, hogy akik eddig támadták a gyermekvédelmi intézkedéseket, most a gyermekvédelem apostolaiként tüntetik fel magukat, ami lehetőséget ad arra, hogy azokban a kérdésekben, amelyek eddig megosztották a bal- és a jobboldalt, most konszenzus legyen.

M. Dobos Marianne műsorvezető azon felvetésére, hogy az ellenzék, vajon meg fogja-e szavazni az Orbán Viktor miniszterelnök által benyújtott alkormánymódosító javaslatot, Pindroch Tamás elmondta, örvendetes lenne, ha konszenzus lenne, de ők agitáltak leginkább a gyermekvédelmi törvény szigorítása ellen.

Teljes beszélgetés: