Leginkább az ellenzéki pártoknak okoz komoly fejtörést Magyar Péter + videó

A Magyar Péter jogász által szervezett szombati demonstráción ellenzéki politikusok is megjelentek, akik - Nagy Attila Tibor szerint - úgy gondolták, hogy nekik is jót tehet, ha a Facebookon tudják mutatni, ők is megjelentek.

Az elemző bizakodó hangulatot látott a tüntetésen, beszélgetett a helyszínen megjelent emberekkel, ugyanakkor úgy látja, annak ellenérwe, hogy Magyar beszéde nem sikerült túl jól, nagy a lelkesedés.

Benne van ebben az új mozgalomban, majdani pártban az a lehetőség, hogy akár hosszabb távon, akár a 2026-os választásokig kitartson

- tette hozzá.

Deák Dániel egyetért azzal, hogy Magyar Péter felszólalása nem volt túl acélos, szerinte annak egy része az Orbán Viktor beszédeiből volt összeollózott.

Kiemelte, főleg az ellenzéki pártoknak okoz komoly fejtörést Magyar Péter, különösen a Momentumnak, amely jó eséllyen nem fog bejutni az Európai Parlamentbe.

Teljes vita: