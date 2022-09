L. Simon László: A Magyar Nemzeti Múzeum több vidéki intézménye is bezár a fűtési szezonra

Megosztás itt:

A magas energiaárak miatt a Magyar Nemzeti Múzeum több vidéki intézménye is bezár a téli hónapokban - mondta a Napi aktuálisban L. Simon László, aki szerint a számlák kifizetéshez valószínűleg költségvetési támogatásra is szükség lesz. Az intézmény főigazgatója arról is beszélt, hogy ez nem okoz majd problémát, mert van olyan múzeum, amelynek télen alig van látogatója.

Lesznek olyan kisebb intézmények, amelyeket átmenetileg be kell zárni a fűtési szezonra. Ez sem tragédia önmagában, mert én megmondom őszintén, évek óta mondom azt, hogy egy osztrák rendszerhez hasonló rendszert kellene bevezetni nálunk, tehát hogy olyan intézményeinknél, amelyeknek az évi látogatószáma nem éri el az ötezret, a Nemzeti Múzeumnak is van ilyen tagintézménye, és amelynek a december, január, februári hónapban gyakorlatilag nincsen látogatója, ott akkor is érdemes lenne bezárni és karbantartani, restaurálni, egy kicsit rendbe tenni a dolgokat, meg a szakmai munkára nagyobb figyelmet fordítani, hogyha nem lenne a jelenlegi rezsiprobléma

- jelentette ki a főigazgató.

Teljes beszélgetés: