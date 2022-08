Megosztás itt:

"Mindig egy történet- és történelemmesélés is zajlik a tűzijáték kompozíciójában, az ott megfogalmazott üzenetekben, a mellette játszott zenében, szövegben vagy éppen azokban a drónjátékokban, amelyeket tavaly is élvezhettek és idén is élvezhetnek majd a kilátogatók (...)."

- mondta el a műsorban Kovács Zoltán.

HírTV