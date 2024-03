Koskovics Zoltán: Az ISIS egy új stratégiát kezdett alkalmazni, aminek globális következményei lesznek + videó

A mainstream gondolkodás kezd a normalitás irányába eltolódni - jelentette ki Steiner Attila, energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár a Napi aktuálisban annak kapcsán, hogy a brüsszeli nukleáris csúcson többen is meglehetősen más hangot ütöttek meg az atomenergia felhasználásáról, mint ahogy azt korábban tették.

Ungár Péter radikálisba váltott, már nem kell védenie az európai zöld fősodor őrületeit + videó

Az LMP társelnöke a HírTV stúdiójában azt is megerősítette, ő maga is úgy tudja, hogy megegyezett a DK, az MSZP és a Párbeszéd arról, hogy közös listával indulnak az önkormányzati választáson, pedig - tette hozzá - most Magyarországon ellenzékváltó hangulat van.