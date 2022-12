Kiszelly Zoltán: Kőkemény célokat akartak elérni az amerikai pénzekkel, durva külföldi beavatkozást látunk

Míg korábban tagadta, szerdán már bevallotta, hogy tudott Korányi Dávid szervezetének tevékenységéről Karácsony Gergely. A főpolgármester azonban újabb magyarázkodásba kezdett.

Bár Karácsony egyik kulcsembere kalapozta össze az amerikai pénzeket a baloldalnak, a szintén amerikai támogatásból működő Partizán csütörtöki, közel egy órás Karácsony Gergellyel készült interjújában fel sem merült a téma.

A főpolgármester csupán a 2024-es terveiről és a másfél év múlva esedékes önkormányzati választásról beszélt.

Napi aktuális című műsorunk pénteki adásában Kiszelly Zoltán a baloldal bukott kommunikációjáról elmondta,

tagadásban vannak és egyre kínosabb nekik és egyre több szereplőről deül ki, nem csak a DatAtadról, Márki-Zay mozgalmáról, hanem feltehetően lesznek majd még olyan beszállítók is, akik kaptak ebből a pénzből, nyilván kiderül, hogy ki az, aki kapott és ki az aki nem, mert azoknak nyilván olyan kínos, hogy valaki ingyen dolgozott, van aki pénzért, és ezek majd most derülnek ki.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint az ügyben azt kell nézni, hogy van hat bukott ellenzéki párt és ezeket Gyurcsány Ferenc próbálja maga alá gyűrni (...)

ami pedig érdekes, hogy Márki-Zay - ahogy Jakab Péter is - szeretne egy hetedik pártot létrehozni, és amikor Márki-Zay Péter arról beszél, hogy szerinte a többi párt is tudott erről, aki feltehetően a saját pártjának próbál terepet tisztítani és megpróbálja ennek a botránynak az ódiumot rátolni a többi pártra is, hogy ne csak ő legyen az, aki ebben érintettnek tűnik.