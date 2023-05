Kevesebb menekültet szeretnének a németek

Megosztás itt:

Finanszírozási okokból felmondta a német szövetségi kormány a korábbi menekültügyi finanszírozási rendszert. Ennek alapján eddig a tartományok központi támogatást kaptak a hozzájuk érkező migránsok számának függvényében.

A pénzügyi vita azonban kinyitotta a migrációról szóló vitát is Németországban, a CDU-közeli Die Welt azt írta, hogy a vita még mindig nem arról szól, hogy „leginkább azok érkezzenek az országba, akiknek erre joguk is van; és hogy azok, akiknek nincs, vagy ne nyerjenek bebocsátást egyáltalán, vagy rövid idő múltán ki is utazzanak, pedig erre volna szükség”.

Bakondi György műsorunkban beszélt az olaszországi és a hazánk déli határán tapasztalható migrációs helyzetről is, de megosztotta véleményét a németek vétóeltörlési javaslatáról is.