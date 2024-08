Kereszt kerül a Szabadág-szoborra a Citadelllán + videó

Megosztás itt:

Az adásban Simicskó István többek között így fogalmazott: "Ez nagy öröm számunkra, és az új örök számára is, de a budapestiek számára is, az egész ország számára szerintem. Úgyhogy ez egy teljesen értelmetlen vita. Nem is értem, hogy milyen mögöttes politikai szándékok állnak emögött, hiszen Gyurcsány Ferenc is kritizálta mindezt, bizonyos baloldali csoportok is. Tudjuk Gyurcsány Ferencről, hogy rendszeresen bérmálkozik, tehát nem is értem, hogy akkor miért nem tetszik neki az, hogy keresztet állítunk a Gellért-hegyen. Szerintem a kereszténységnek és a keresztény embereknek ez egy fontos példamutató cselekedet."