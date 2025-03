Keresetet nyújtott be a kormány Erasmus-ügyben + videó

Megosztás itt:

Az államtitkárral való beszélgetésben az is szóba került, hogy érdekes tapasztalatokról számoltak be a munkáshitel kapcsán a bankok: miközben sokan a vállalkozásukhoz vagy használt autó vásárlására fordítják, az ügyfelek egy része hitelkiváltásra veszi fel - nem meglepő, hiszen kamatmentes konstrukcióról van szó. Emellett téma volt, hogy az államtitkár 18 EU-tagállam nagykövetségével egyeztetett a megújított egyetemekhez kapcsolódó helyzetről, illetve bemutatta az új egyetemi modell szakmai hátterét, szabályait, működési struktúráját, valamint, hogy honnan indult a vita az Európai Bizottsággal és mostanra milyen követeléseik vannak. Elhangzott: az Európai Bíróság ítéletben mutatott rá, hogy a nemzetközi mobilitási programokban - kiemelten az Erasmus+-ban - részvétel, sem tagállami, sem EU szinten nem korlátozható alapjog. Az Európai Bizottság mégis ellehetetlenítette, ezért a Kormány keresetet nyújtott be a decemberi elutasító határozata ellen - mondta az adásban Varga-Bajusz Veronika.