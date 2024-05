Karácsony Gergely és a baloldal belső világa + videó

Megosztás itt:

Az ellenzék működése kapcsán ez nem egy meglepő helyzet, reagálta a nézőpont intézet elemzője a magyar nemezt által lehozott információk kiszivárogtatására. Pálfalvi Milán hozzátette ez a fajta belső leszámolás, egymásnak a megtámadása nem egy az ottani gyakorlattól eltérő működés.

A balliberális oldal pedig folyamatosan úgy és olyan formán él a lehetőségeivel, hogy azokat a közpénzeket, amelyeket van lehetősége gazdasági társaságokon keresztül, például olyan túlárazásokkal, mint ami a Lánchíd-botrány esetében történt, meg úgynevezett mikroadományoknak hazudott külföldi támogatásokon keresztül felhasználni és visszajuttatni a saját klientúrájának, azt meg is teszi, és ezzel éri el egyébként azt, hogy egy idő után az emberek látják ezt a sok-sok disznóságot, és azt mondják, hogy többet nem kérünk ebből. És itt tartunk most egyébként Karácsony Gergely esetében, és párttársai is erre mondták valószínűleg azt, hogy miután ők nem részesültek valószínűleg ezekből a javakból, előnyökből, innentől kezdve Karácsony Gergellyel szemben kiszivárogtatták ezeket az adatokat.