Juhász Hajnalka: Van egy határ, amit nem lehet megengedni + videó

A kormánypárti politikus felidézte, hogy Fekete-Győr András füstgránáttal dobálta meg a rendőröket egy tüntetésen. A bíróság ítéletet hozott az ügyben, de a Momentum politikusa mégsem mond le.

Ő nem mond le, de minősít minket. Azért fontos, hogy kiálljak valamennyi női közéleti szereplő mellett, mert a rendszerváltás óta és különösen a kormánypárt törekszik arra, hogy minél több tehetséges, okos, a hazája iránt elkötelezett nő politizáljon Magyarországon, végtelenül elítélendő az, amikor degradálja a mi munkánkat, amit mi képviselünk a parlamentben (...) ezt most és itt rendbe kell tenni és a jövőben sem fogom hagyni

- szögezte le Juhász Hajnalka.

Hozzátette: Novák Katalin volt köztársasági elnökkel ugyan nem dolgozott együtt, de Varga Judit egykori igazságügyi miniszterrel igen, mint az európai ügyek bizottságának az elnöke és ő egy rendkívül tehetséges, okos és nagyon jó érzékkel ellátott politikus.