Jobbikos politikus a HírTV-ben mutatta be, mivel lövik a rendőröket a déli határon

Sas Zoltán szerint ez a fajta erőszakhullám az M5-ös autópálya belterületeit is eléri, illetve Magyarország belső részein is követnek el rendőrökkel kapcsolatos erőszakos cselekményeket. Ezért azt követeli a kormánytól, hogy biztosítsák a megfelelő védőfelszerelést számukra, például vágás-és szúrásbiztos lövedékálló mellényt, emellett testkamerákat is.

Úgy fogalmazott, olyan jogszabályokat akarnak, amelyek pajzsként védik a jogszerűen intézkedő rendőröket és minden tisztességes magyar állampolgárt, ugyanakkor a létező legnagyobb hatékonysággal, a legerősebb kardként sújt le az elkövetőkre, akik erőszakot alkalmaznak.

Teljes beszélgetés: