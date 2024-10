Izraelben országszerte megemlékezéseket tartottak a terrortámadás évfordulóján + videó

Megosztás itt:

Ahogy mi látjuk, Izraelben és nagyon sok helyen Európában, de itt Magyarországon is, ez már nem politikai konfliktus! Ennek a legjobb bizonyítéka, hogy a Hamász nem csak zsidókat, nem csak izraelieket ölt meg, hanem izraeli muzulmánokat is. Beduinokat például, akik az izraeli biztonsági erőkben is harcoltak, és nekik van saját nemzetiségük, csak izraeli állampolgárok, de egyébként palesztinokat is Gázából. Lemészároltak Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat, akik közül sokan a kibucokban dolgoztak. Tehát nem csak politikai konfliktusról van szó, hanem ez vallási és civilizációs konfliktus, méghozzá a fény gyermekei és a sötétség gyermekei között

– hangsúlyozta Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael magyarországi nagykövet a Napi Aktuálisban majd hozzátette: