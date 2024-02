Irán nagyon komoly összegekkel támogatta a Hamászt + videó

Jön a Putyin-interjú Tucker Carlsontól + videó

Az amerikai Fox News televíziós hálózat korábbi műsorvezetője már néhány napja Moszkvában tartózkodik, és már több találgatás is felmerült arról, hogy lehetősége nyílhat arra, hogy interjút készítsen Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezen információ most ő maga is megerősítette az X közösségi platformon.