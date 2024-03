Ifj. Lomnici Zoltán: Soros György szakított a romantikus maffiaelvvel + videó

Megosztás itt:

A The New York Times-ban és a The Washington Postban próbálta elhelyezni az Action for Democracy azokat a cikkeket, amelyekkel egyebek mellett Magyarországot igyekeztek lejáratni. Eric Koch, a szervezet egyik együttműködő partnere arról beszélt az X-en megosztott videón, hogy számos neves szerkesztőség összesen nagyjából 1500 újságíróját bombázta rendszeresen a terjeszteni kívánt propaganda-anyagokkal - számolt be a Mandiner.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint az elv - kis túlzással - ugyanaz, mint a kádári időkben, hogy amit megírtak a régiónkról Moszkvában, azt mindenki köteles volt átvenni, itt ugyanez működik.

Velkovics Vilmos műsorvezető felvetésére, hogy a cél az lehetett, hogy a közvéleményt az Orbán-kormány ellen kell fordítani, az alkotmányjogász elmondta, szerinte nincs észszerű érv nem támasztotta alá a támadássorozatot.

Szakított azzal a romantikus maffiaelvvel Soros György, hogy ez nem üzlet, hanem személyes, vagy ez nem személyes, hanem üzlet, tehát ennek a két elvnek az összekeveredéséről beszélhetünk

- fogalmazott.

Orbán Viktort sztárvendégként fogadták

Orbán Viktor miniszterelnök jelenleg az Egyesült Államokban tartüzkodik. Arra a kérdésre, hogy mi a célja Donald Trumpnak azzal, hogy gyakorlatilag behúzta a magyar kormányfőt a kapányába, Lomnici úgy vélekedett, egyértelműen Orbán Viktor és csapata munkájában van a kulcs, az hogy a CPAC ide jött egyedüliként, akkor a rendezvény kifejezi támogatását a nemzeti oldal irányában, kinn pedig a nagyon befolyásos Heritage alapítvány fogadja Orbán Viktort, majd fogadja az amerikai jobboldal elsőszámú vezetője.

