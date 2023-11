Horváth László: A lignit a nemzeti vagyonunk része, a lignites erőműre szükségünk van

Az országgyűlési képviselő leszögezte: a hazai energiaellátás biztonsága létkérdés a számunkra, és ebből a szempontból kiemelt szerepet játszik a Mátrai Erőmű, hiszen az ország egyetlen olyan alaperőműve, amely villamosenergiát hazai alapanyagból állít elő.

Az erőművet meg kell erősítenünk és a kapacitását bővíteni kell, mert egyre nagyobb az energiaigány, hiszen nagyon sok befektetés is érkezett - mutatott rá Horváth László miniszteri biztos.

Kiemelte,

a lignit a nemzeti vagyonunk része, a lignites erőműre ma szükségünk van, hiába követeli az unió és a baloldal egyre hangosabban, hogy azonnal zárjuk be a lignites erőművűnket, ezt nem tehetjük meg (...) az a helyzet, hogy Magyarország 3 millió tonna széndioxidot bocsát ki évente, de közben Németország széndioxid-kibocsájtása 180 millió tonna, Lengyelországé 125 millió, a bolgárok pedig most jelentették be, hogy nem állítják le a szenes erőműveket.