Élő adásban rágalmazta Novák Katalint és Balog Zoltánt Márki-Zay Péter + videó

A Napi aktuális műsorában nyilatkozó Márki-Zay Péter nemcsak arról beszélt magyarázkodásában, hogy félreértették elhíresült mondatát, hanem azzal is érvelt, hogy ők azt szeretnék ha a fideszes vezetés megbukna. A pártelnök kijelentette: a pedofil-ügyben az elkövetőknek a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni. A beszélgetés ezt követően egy viszonylag élesebb hangú vitával folytatódott, amikor Márki-Zay Péter és a műsorvezető Novák Katalin pedofil-üggyel kapcsolatos kijelentéseit taglalta. A pártelnök azzal vádolta meg ezután az interjúban Orbán Viktort, hogy ő tudott a kegyelmi-ügyről, de mégis hallgat. A műsorban szó volt még arról is, hogy Novák Katalin és Varga Judit elismerték, hogy hibáztak és levonták a következtetést és lemondtak, ahogy arról is szó volt, hogy a köztársasági elnöki kegyelemet csak ritkán indokolta eddig államfő, de az erre vonatkozó jogszabály szerint nem kötelező indokolnia. Márki-Zay Péter a beszélgetés egy pontján azzal vádolta meg Balog Zoltán püspököt, hogy intim kapcsolatot folytatott Novák Katalinnal, ekkor a műsorvezető szólt, hogy ez a kijelentése akár ki is merítheti a rágalmazást. Erre válaszul ajánlotta a pártelnök az Amerikai Népszava ide vonatkozó cikkét. A több, mint tízperces interjúban Márki-Zay Péter, mint EP-listavezetői jelölt és polgármester beszélt a két titulussal kapcsolatban. Mint egyebek mellett kifejtette: ha a hódmezővásárhelyiek rá szavaznak, akkor ő a várost választja.

A teljes beszélgetést a videóban nézhetik meg.