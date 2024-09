Elemzők szerint idén másfél, míg jövőre akár négy százalékkal bővülhet a magyar gazdaság + videó

Megosztás itt:

Fontos, hogy kilépjünk a nyugati gondolkodásból, hiszen jelenleg világrendszerváltásról beszélhetünk, amit a miniszterelnök úr Tusványoson említett, hiszen most nem nyugati hatalmak versengenek az egyeduralomért, hanem az Egyesült Államok és Kína. Tehát egy másik civilizációból jött ország jelent meg itt a térben, közöttük van a küzdelem. Az ázsiai országok teljesen mások, más kultúrával, más hagyományokkal, ezért is fontos, hogy megismerjük ezeket, és nem csak Kína, hanem Indonézia is a világgazdaság előkelő helyével rendelkezik. Ezek az országok mind 5-6-7 százalékos GDP növekedést mutatnak az elmúlt években, úgyhogy ezért is mondják azt, hogy Ázsia a jelenlegi világgazdaság motorja – mondta Horváth Levente.