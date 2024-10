Megosztás itt:

Nemzeti konzultáción és népszavazáson is többen szavaztak erre a migrációt elutasító politikára, még azok is akik ellenzéki pártok támogatói. A múlt hétvégi népszavazásokon, Ausztriában és Csehországban is kiderült, hogy az emberek azokat a politikai pártokat választják amik az adott ország polgárainak az érdekéből indul ki és nem külső érdekek szerint próbál kormányozni, vagy a migrációt kezelni.

Teljes beszélgetés: