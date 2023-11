Donáth Anna: Egyedül a Momentum akadályozhatja meg, hogy a teljes ellenzék eldékásodjon + videó

Migrációkutató: Egyre profibbak az embercsempészek a déli határnál + videó

18 terrortámadás írható a tálibok számlájára, most pedig a déli határt ostromolják. Fixerek, felhajtók, csempészek is fenyegetik a magyar határőröket. Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet kutatója a déli határnál szerzett személyes tapasztalatairól számolt be.

